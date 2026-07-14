Habrá corte programado de energía eléctrica en un sector de Cutral Co este miércoles

Copelco informó que este miércoles 15 de julio de 2026 se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico debido a tareas de despeje de líneas de media tensión.
El corte se realizará entre las 9:00 y las 11:00 horas y alcanzará a los usuarios ubicados en el sector comprendido desde calle Irigoyen hasta Badilla y desde avenida Olascoaga hasta Pernisek.
Entre los usuarios singulares afectados se encuentran la Estación de Servicio YPF, Estación de Servicio Axion, Terminal de Ómnibus, EPET N.º 1, Farmacia Aconcagua, ANSES, Bucky, Ciar N.º 1, Ferretería Alfaro, Bulonera Sur, Luca Repuestos, Consultorios Médicos Perito Moreno y Cablevisión Amplificadores.