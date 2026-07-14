El ISSN lanza “Redes para la Vida”, un programa para fortalecer la atención en salud mental

La iniciativa será presentada el próximo 16 de julio ante prestadores y equipos de salud.

La iniciativa será presentada el próximo 16 de julio ante prestadores y equipos de salud. Busca agilizar el acceso a la atención profesional y reforzar las estrategias de prevención e intervención temprana.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) presentará el próximo jueves 16 de julio el programa “Redes para la Vida”, una iniciativa orientada a fortalecer la atención de la salud mental de las personas jóvenes afiliadas a la obra social provincial.

La presentación estará dirigida a los prestadores del ISSN y a los equipos de salud que integrarán la red de atención del programa. Durante la jornada se darán a conocer los objetivos de la propuesta, las modalidades de intervención y el funcionamiento de los módulos prestacionales que permitirán gestionar la atención a través del sistema de la obra social.

Según informaron desde el organismo, el nuevo esquema apunta a agilizar el acceso a la atención profesional, reduciendo los tiempos de respuesta y facilitando la derivación de quienes requieran acompañamiento especializado en salud mental.

El programa fue diseñado en línea con los objetivos del Plan Provincial de Salud y forma parte de las acciones impulsadas por el ISSN para fortalecer las políticas de prevención, promoción y atención en este ámbito.