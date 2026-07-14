Se lanzó una campaña solidaria para recolectar lanas y continuar con la confección de mantas

Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden comunicarse para coordinar la entrega de las donaciones

La Capilla Nuestra Señora de Belén puso en marcha una campaña solidaria para reunir ovillos de lana que permitan dar continuidad al proyecto de confección de mantas destinadas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Bajo el lema “Cada ovillo cuenta, cada manta abriga”, la iniciativa busca convocar a la comunidad a colaborar con la donación de lanas de todos los colores y grosores, tanto nuevas como en buen estado. El objetivo es seguir tejiendo mantas que, además de brindar abrigo, representan un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia quienes más lo necesitan.

Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden comunicarse para coordinar la entrega de las donaciones o consultar los puntos de recepción al teléfono 2996 13-1019.