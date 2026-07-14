Bomberos de Plaza Huincul acudieron por el incendio de un vehículo en Ruta 17

Este martes, pasadas las 15 horas, una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul fue convocada por el incendio de un vehículo sobre la Ruta Provincial 17 a 15 kilómetros de Plaza Huincul, antes de llegar al sector de Barrosa.
Tras recibir el alerta, personal del cuartel local se movilizó hasta el lugar para intervenir en el siniestro y realizar las tareas correspondientes de control y extinción.
Fuentes oficiales informaron que en el auto no había nadie y la policía intenda da con el paradero de los dueños del vehículo.