Hubo reunión entre el director de deportes de Plaza Huincul y el subsecretario de la provincia

El director de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul y el subsecretario de Deportes de la Provincia del Neuquén, Ignacio Russo, mantuvieron una reunión de trabajo con el fin de establecer una agenda conjunta. El encuentro tuvo como objetivo principal el fortalecimiento del deporte local.
Durante la jornada, los funcionarios abordaron diversas propuestas relacionadas con la realización de futuras capacitaciones y la organización de eventos deportivos. Estas iniciativas buscan generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad física en la ciudad.
A través de esta coordinación, el municipio y el organismo provincial pretenden articular acciones que refuercen las políticas deportivas actuales, ampliando los espacios de formación y participación para los vecinos de la comunidad.