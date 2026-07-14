El Registro Civil móvil llegará a Cutral Co: ¿dónde estará?

El cupo de atención es hasta 50 personas.

El Registro Civil móvil ya tiene el cronograma de visitas a las diferentes localidades del interior provincial. Este dispositivo que forma parte del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos facilita el acceso a los servicios relacionados a los trámites personales de las personas.

En la segunda quincena, de julio, le corresponderá a Cutral Co el próximo 20 de julio. El móvil junto al personal estará en el barrio 25 de Mayo, en la intersección de las calles Los Cerezos y Los Ciruelos. El horario de atención será de 9 a 14 horas, por orden de llegada y hasta completar el cupo de 50 trámites.

Una vez más se recordó que este tipo de operativos permite la gestión de DNI, pasaportes, cambios y actualizaciones de domicilio, entre otros trámites registrales.

El Registro Civil móvil estará en otros puntos antes de llegar a Cutral Co. El jueves 16 se instalará en el sector Bardas Rojas de Neuquén capital, en la intersección de las calles Regina y Andacollo.

El viernes 17, la atención se brindará en Colonia Rural Nueva Esperanza, en el Sector 34, entre calles Yerba Mate y El Arroz (Trailer CPC) de 9:30 a 13 horas.

El sábado 18 el operativo continuará en el barrio Almafuerte, en el Centro Recreativo Rakizuam, 1º de enero 6599, de 9 a 12 horas.

El martes 21 el operativo se desarrollará en la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, de 10 a 14 horas.

Posteriormente, el miércoles 22 el dispositivo atenderá en el Concejo Deliberante de Plottier, ubicado en Belgrano y Pulmarí, mientras que el jueves 23 estará disponible en el barrio Portal Río Colorado, en calle Lanín 1994.

El viernes 24 el servicio regresará a Neuquén capital y atenderá en el barrio Parque Industrial, en calle 9 y 5.

Tras el fin de semana, el martes 28 el dispositivo estará disponible en el barrio Cuenca XVI, en calles Leónidas Lamborghini y Juan Filloy, de 9 a 13 horas.

Finalmente, el operativo se desarrollará en Rincón de los Sauces desde el miércoles 29 y hasta el viernes 31 en calle Chos Malal 1277.