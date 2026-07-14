Plaza Huincul inició la segunda etapa de ampliación de la red cloacal en barrio Norte

Permitirá incorporar al servicio a 240 familias

La Municipalidad de Plaza Huincul comenzó la segunda etapa de la ampliación de la red cloacal en barrio Norte, una obra que permitirá incorporar al servicio a 240 familias.

Los trabajos se iniciaron en el cruce de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 17, donde se realizan las tareas de conexión de la nueva red al Colector Norte. Esta intervención es considerada clave para posibilitar la expansión del sistema cloacal hacia nuevos sectores del barrio.

La obra da continuidad a la primera etapa, finalizada durante el mes de mayo, en la que se ejecutaron 1.850 metros lineales de cañería. Esa primera fase permitió que otras 70 familias quedaran en condiciones de acceder a la conexión domiciliaria al servicio.

Desde el municipio señalaron que la segunda etapa representa un avance en materia de infraestructura básica y saneamiento, ya que permitirá ampliar la cobertura cloacal en un sector que durante décadas careció de este servicio esencial.

El intendente Claudio Larraza destacó que la ampliación forma parte de una planificación orientada a garantizar servicios básicos en los barrios de la ciudad.