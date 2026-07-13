Buscan a un hombre de Picún Leufú que estaba en el gimnasio municipal

Un hombre de 27 años, identificado como Juan Manuel Mena Lillo, fue denunciado como desaparecido por un familiar, luego que perdiera contacto con él.
Según la información policial, Mena estaba en el gimnasio municipal de Picún Leufú la última vez que fue visto, el sábado por la noche, domingo a la madrugada aproximadamente a la 1.30 h
Estas son las características:
- Altura: 1.55 mts
- Tez: TRIGUEÑA
- Cabellos: CORTOS CASTAÑOS
- Ojos: CLAROS
- Contextura Física: DELGADA
- Vestimenta al momento de ausentarse:
CAMPERA IMPERMEABLE VERDE MILITAR, PANTALÓN OSCURO, ZAPATILLAS BLANCAS, BOINA NEGRA
En el caso interviene la comisaría 41°, se puede dar información al tel.: (299) 4431931