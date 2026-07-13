Así funcionarán los centros de salud de Pampa y Otaño en esta semana

Son los denominados nodos que tiene atención ampliada, de 8 a 20, aunque es con cupo.

Los dos centros de salud de los barrios Pampa de Cutral Co y Otaño de Plaza Huincul que funcionan como nodos de atención ampliada de 8 a 20. En este caso, se brindan turnos para medicina general, obstetricia y odontología.

Se indicó que los turnos estarán disponibles durante el día. “Se asignan hasta completar el cupo diario, por lo que se reserva el turno”.

Para este lunes 13 de julio en barrio Pampa se atenderá a pacientes para clínica médica y obstetricia; el martes 14, habrá medicina general y odontología. El miércoles 15, habrá medicina general, odontología y obstetricia.

El jueves 16, se otorgarán los turnos para medicina general y odontopediatría. El viernes 17 será para medicina general. Este centro de salud funciona en Tucumán y Santa Teresita de Cutral Co. El teléfono fijo es el 4962483.

En el barrio Otaño, la programación es la siguiente: lunes 13, medicina general, pediatría y odontología. El martes 14, medicina general y odontología; para el miércoles 15, medicina general.

Para el jueves 16, medicina general, odontología y obstetricia. Y para el viernes 17 medicina general. Este centro de salud funciona en la calle Salta al 400.