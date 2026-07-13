Regresó Celeste Alvarenga tras participar en las tareas de rescate en Venezuela

Estuvo 7 días realizando tareas de rescate

La rescatista Celeste Alvarenga regresó recientemente luego de formar parte de las tareas de asistencia en Venezuela, país afectado por dos terremotos. Alvarenga integró el equipo de Fénix Uni Resquiu, trabajando en conjunto con brigadas de Brasil, El Salvador y el propio país anfitrión.

La misión operativa en territorio venezolano se extendió por siete días, con base principal en La Guaira, específicamente en el sector denominado “zona cero”,. Previo a su llegada al lugar del desastre, la rescatista permaneció una semana en Mendoza coordinando el acopio y la organización de suministros para el despliegue.

Alvarenga manifestó que su intención era continuar con las labores en el sitio, pero su retorno se produjo en cumplimiento de los protocolos de salud mental establecidos para este tipo de intervenciones de emergencia. Tras su arribo, la rescatista iniciará un periodo de descanso junto a su familia