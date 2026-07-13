Apareció el hombre que era buscado en Picún Leufú

Fue localizado en las últimas horas.

Juan Manuel Mena Lillo, de 27 años, quien era intensamente buscado tras haber sido denunciado como desaparecido, fue localizado en las últimas horas.

La denuncia había sido radicada por un familiar luego de perder contacto con el joven. La última información disponible indicaba que había sido visto en un gimnasio de la localidad de El Sauce, dato que motivó el operativo de búsqueda.

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado ni sobre su estado de salud.