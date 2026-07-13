EPAS trabaja para restablecer el suministro de agua potable en la Comarca Petrolera

El temporal registrado durante el fin de semana provocó altos niveles de turbidez en el río Neuquén, afectando el proceso de potabilización en el sistema Buena Esperanza.

Cutral Co y Plaza Huincul atraviesan una situación de afectación en el servicio de agua potable debido a inconvenientes registrados en los dos sistemas que abastecen a ambas localidades. Así lo informó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), que mantiene operativos los trabajos para recuperar el funcionamiento pleno del servicio.

Según se informó, el temporal registrado durante el fin de semana provocó altos niveles de turbidez en el río Neuquén, afectando el proceso de potabilización en el sistema Buena Esperanza. Esta situación obligó a realizar maniobras permanentes para garantizar el abastecimiento, aunque con una importante disminución en la capacidad de producción de agua potable.

A este escenario se suma la obra de recambio y mantenimiento que se ejecuta sobre los filtros de la planta potabilizadora, intervención que mantiene temporalmente fuera de servicio parte de la capacidad operativa. Desde el organismo estiman que los trabajos concluirán en aproximadamente diez días, lo que permitirá incrementar significativamente la producción del sistema, principal fuente de abastecimiento para ambas ciudades.

En paralelo, el sistema Barreales también resultó afectado luego de un corte de energía que dañó el tablero de comando de la estación de bombeo ubicada junto al lago, dejando fuera de funcionamiento el acueducto proveniente de esa fuente. Personal técnico y de mantenimiento trabajó durante todo el fin de semana para diagnosticar la falla, detectando daños en componentes electrónicos que actualmente están siendo reparados para restablecer la operación normal.

Mientras continúan las tareas de recuperación, el servicio se presta con restricciones horarias, permaneciendo interrumpido entre las 0 y las 6 y entre las 12 y las 18 horas, lo que permite asegurar aproximadamente doce horas diarias de suministro domiciliario.

Ante este panorama, el EPAS solicitó a la comunidad realizar un uso responsable del agua potable hasta que finalicen las tareas de reparación y normalización de ambos sistemas. Asimismo, recordó que los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario a través de la línea gratuita 0800-222-4827 para consultas o reclamos.