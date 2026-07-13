Neuquén: vecinos vuelven a cortar la Bajada de Maida para exigir la obra de gas

Más de tres mil familias aseguran que el reclamo se sostiene desde 2020 sin obtener respuestas concretas

Los vecinos de Valentina Norte, Los Hornos y otros barrios del oeste de Neuquén volvieron a cortar este lunes la Bajada de Maida para reclamar por la llegada del gas natural. La medida de fuerza comenzó alrededor de las 4:30 y mantiene totalmente interrumpido el tránsito a pocos metros de la rotonda de Pluspetrol, uno de los puntos de mayor circulación de la ciudad.

El corte es total, aunque los manifestantes informaron que habilitan el paso de ambulancias, vehículos de emergencia y personas que acrediten una situación de urgencia.

Las familias aseguran que el reclamo se sostiene desde 2020 sin obtener respuestas concretas y exigen el inicio de la obra que permita llevar el servicio a los barrios afectados. Según denunciaron, más de tres mil familias continúan sin acceso al gas natural, una situación que se agrava durante el invierno por las bajas temperaturas.

La protesta genera importantes demoras para quienes utilizan la Bajada de Maida como vía de ingreso y egreso de los barrios del oeste neuquino.

No es la primera vez que los vecinos recurren a esta modalidad de protesta. La semana pasada también realizaron un corte en el mismo sector para visibilizar el reclamo y exigir una solución definitiva, aunque, afirman, hasta el momento no recibieron respuestas por parte de las autoridades.

Los manifestantes anticiparon que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta oficial sobre la ejecución de la obra de gas, que consideran un servicio esencial para miles de familias de la zona.