Piden ayuda para encontrar un auto robado en Neuquén: la familia es de Plaza Huincul

Una familia de Plaza Huincul solicita la colaboración de la comunidad para dar con un automóvil que fue robado el pasado jueves en la ciudad de Neuquén.
El hecho ocurrió en el barrio Santa Genoveva, sobre la calle Víctor Aníbal García. El vehículo sustraído es un Ford Fiesta Ambiente, modelo 2005, de color gris, dominio FBS 065.
A través de las redes sociales, los familiares difundieron el pedido de ayuda para intentar recuperar el automóvil. “Cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, por favor comuníquese conmigo o avise de inmediato a la Policía”, expresaron.