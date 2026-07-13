Cutral Co: invitan a jornada de trueque en el barrio Brentana

Se lleva a cabo todos los lunes y viernes, a partir de las 14:30

El centro vecinal Brentana de Cutral Co invita a la comunidad a participar de las jornadas de trueque que se realizan semanalmente con el objetivo de fomentar el intercambio de objetos en buen estado, promover el consumo responsable y fortalecer los vínculos entre vecinos.

La iniciativa se lleva a cabo todos los lunes y viernes, a partir de las 14:30, en la sede del barrio Brentana, donde los participantes pueden acercar ropa, calzado, accesorios, libros, juguetes, artículos para el hogar y otros elementos que ya no utilizan para intercambiarlos por otros de su interés.