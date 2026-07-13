APPRYN Sur convoca a asamblea ordinaria en Cutral Co

La asamblea será el próximo 25 de julio

La Asociación de Pilotos Patagónicos y Navegantes del Sur (APPRYN Sur) emitió un comunicado oficial para convocar a sus asociados a una Asamblea Ordinaria. El encuentro se llevará a cabo el día 25 de julio de 2026.

La reunión tendrá lugar en la ciudad de Cutral Co, en el sector del Parque Industrial, sobre la calle Domingo Savio s/n. El inicio de la actividad está programado para las 10:00 horas.

Según el orden del día establecido, los puntos a tratar durante la sesión son: