A dos años, reclaman la aparición de Luciana Muñoz

La actividad comenzará a las 16 en el Monumento a San Martín

A dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, familiares, amigos y organizaciones sociales convocaron a una movilización este lunes 13 de julio en la ciudad de Neuquén para reclamar justicia y exigir avances en la búsqueda de la joven.

La actividad comenzará a las 16 en el Monumento a San Martín con intervenciones artísticas y una radio abierta. Luego se leerá un documento y los participantes marcharán hasta la Casa de Gobierno, donde los familiares de Luciana podrían brindar un testimonio.

El reclamo por la investigación

En un comunicado, la Asamblea por la Aparición con Vida de Luciana Muñoz sostuvo que “mientras continúa desaparecida, el Estado sigue sin dar respuestas a su familia y a toda la sociedad”. Además, reclamó que se destinen “todos los recursos necesarios para encontrar a Luciana y desarticular las redes que hacen posible estas desapariciones”.

La organización también cuestionó el accionar de las autoridades y expresó: “Seguimos denunciando la responsabilidad política del Gobierno y de la Justicia neuquina por la falta de respuestas y las graves irregularidades que marcaron la investigación desde el primer día”.

Cómo avanza la causa

Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte. Actualmente, el Gobierno nacional ofrece una recompensa de $10 millones y la Provincia de Neuquén otra de $100 millones para quienes aporten información relevante sobre su paradero.

La causa fue derivada a la Justicia Federal en diciembre de 2025 para investigar una posible red de trata de personas. Hasta el momento, el único imputado es su expareja, Maximiliano Avilez, acusado de falso testimonio luego de que peritajes y testigos contradijeran su declaración sobre el día de la desaparición.