Así está la tabla de posiciones del Torneo Oficial tras la fecha 18

Al completarse la decimoctava jornada del Torneo Oficial 2026 de LIFUNE, Alianza encabeza la clasificación con 40 puntos. El equipo registra un desempeño de 12 victorias, 4 empates y 2 derrotas, sumando 44 goles a favor y 14 en contra.
En el segundo puesto se ubica San Patricio con 32 unidades, seguido por Petrolero Argentino con 31 puntos. La tabla continúa en las posiciones intermedias de la siguiente manera:
- Independiente: 29 puntos.
- Deportivo Rincón: 27 puntos.
- Unión Vecinal: 26 puntos.
- Río Grande: 25 puntos.
- Maronese: 22 puntos.
En la parte baja de la clasificación, Patagonia cuenta con 19 unidades, A.D. Centenario tiene 18 y Don Bosco suma 17. El último lugar lo ocupa Pacífico con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y 13 derrotas en los 18 partidos disputados hasta el momento.