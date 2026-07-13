Así está la tabla de posiciones del Torneo Oficial tras la fecha 18

Ganó el líder y perdieron los escoltas

Al completarse la decimoctava jornada del Torneo Oficial 2026 de LIFUNE, Alianza encabeza la clasificación con 40 puntos. El equipo registra un desempeño de 12 victorias, 4 empates y 2 derrotas, sumando 44 goles a favor y 14 en contra.

En el segundo puesto se ubica San Patricio con 32 unidades, seguido por Petrolero Argentino con 31 puntos. La tabla continúa en las posiciones intermedias de la siguiente manera:

Independiente: 29 puntos.

29 puntos. Deportivo Rincón: 27 puntos.

27 puntos. Unión Vecinal: 26 puntos.

26 puntos. Río Grande: 25 puntos.

25 puntos. Maronese: 22 puntos.

En la parte baja de la clasificación, Patagonia cuenta con 19 unidades, A.D. Centenario tiene 18 y Don Bosco suma 17. El último lugar lo ocupa Pacífico con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y 13 derrotas en los 18 partidos disputados hasta el momento.