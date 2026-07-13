Cutral Co: continúa la campaña gratuita de castración en Zoonosis

Se brindarán los turnos para toda la semana.

Desde la dirección de Zoonosis se confirmó la realización de la nueva campaña gratuita de esterilización de mascotas. Es para perros y gatos en su sede, ubicada en el barrio Parque Este de Cutral Co.

Los turnos se otorgarán para la toda la semana y se entregarán desde este lunes, a partir de las 8:30. Esta dependencia está en Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este.

La idea es que se puedan otorgar los turnos y avanzar en las castraciones para evitar la superpoblación callejera tanto de perros como de gatos.

Por otra parte, también se puede consultar por las desparasitaciones.