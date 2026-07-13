Cutral Co: continúa la campaña gratuita de castración en Zoonosis

Desde la dirección de Zoonosis se confirmó la realización de la nueva campaña gratuita de esterilización de mascotas. Es para perros y gatos en su sede, ubicada en el barrio Parque Este de Cutral Co.
Los turnos se otorgarán para la toda la semana y se entregarán desde este lunes, a partir de las 8:30. Esta dependencia está en Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este.
La idea es que se puedan otorgar los turnos y avanzar en las castraciones para evitar la superpoblación callejera tanto de perros como de gatos.
Por otra parte, también se puede consultar por las desparasitaciones.