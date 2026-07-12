Un video expuso las dificultades para caminar en Caviahue tras el deshielo

Registra las dificultades para desplazarse a pie una vez que la nieve comienza a derretirse.

La imagen que suele promocionar a Caviahue durante el invierno es conocida: montañas cubiertas de nieve, bosques blancos y el lago enmarcando una de las postales más atractivas de la cordillera neuquina. Sin embargo, un video difundido en las últimas horas volvió a poner el foco sobre una realidad que permanece fuera de esa escena turística.

La grabación, publicada por la cuenta de viajeros Acochoviajeros, registra las dificultades para desplazarse a pie una vez que la nieve comienza a derretirse. Calles con agua acumulada, superficies congeladas, barro y la ausencia de veredas transitables aparecen como parte de un recorrido cotidiano que, según muestran las imágenes, obliga tanto a residentes como a visitantes a extremar las precauciones.

“Hay que salir con calzado adecuado. No existe vereda, todo agua”, comenta uno de los viajeros mientras intenta encontrar un lugar firme donde apoyar los pies. El registro también muestra sectores donde el agua del deshielo desciende por las calles hacia el lago, formando canales que complican aún más la circulación peatonal.

El recorrido continúa hasta una calle asfaltada con destino al supermercado. “Es una aventura”, resume el autor del video mientras atraviesa tramos cubiertos por hielo, nieve derretida y charcos.

Aunque el material deja en evidencia las dificultades, también reconoce el principal atractivo del destino. “No deja de ser lindo el entorno”, señalan los viajeros mientras enfocan el paisaje cordillerano. Esa dualidad atraviesa todo el registro: la belleza natural convive con las limitaciones que impone la infraestructura urbana durante el período de deshielo.

La publicación generó repercusión en redes sociales y reabrió una discusión recurrente entre vecinos y visitantes sobre las condiciones de transitabilidad en la villa turística. El mantenimiento de calles y espacios peatonales durante el invierno y la etapa posterior al deshielo aparece, una vez más, como uno de los desafíos para una localidad cuya economía depende en gran medida de la actividad turística.

Mientras las imágenes continúan acumulando reproducciones y comentarios, el video vuelve a plantear una pregunta que excede el impacto de las redes sociales: cómo compatibilizar el crecimiento de uno de los principales destinos invernales de Neuquén con obras de infraestructura que permitan garantizar una circulación segura durante los meses más exigentes del año.