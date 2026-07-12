Cutral Co: el merendero Estrellita invita a una jornada solidaria con chocolate, tortas fritas y ropero comunitario

El Merendero Estrellita realizará este domingo una nueva jornada de encuentro para las familias de Cutral Co, con una propuesta que combinará merienda, actividades comunitarias y un espacio solidario para quienes más lo necesiten.
La convocatoria será este domingo a las 15:00 horas, en calle Dionisio Iaz, Lote 6, barrio Monte Hermoso, donde los organizadores compartirán chocolate caliente, facturas y tortas fritas con los vecinos que se acerquen.
Además de la merienda, la actividad contará con un Ropero Solidario, una iniciativa destinada a brindar prendas de vestir a familias de la comunidad, promoviendo la solidaridad y el acompañamiento entre los vecinos.