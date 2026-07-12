Cutral Co: el merendero Estrellita invita a una jornada solidaria con chocolate, tortas fritas y ropero comunitario

En barrio Monte Hermoso

El Merendero Estrellita realizará este domingo una nueva jornada de encuentro para las familias de Cutral Co, con una propuesta que combinará merienda, actividades comunitarias y un espacio solidario para quienes más lo necesiten.

La convocatoria será este domingo a las 15:00 horas, en calle Dionisio Iaz, Lote 6, barrio Monte Hermoso, donde los organizadores compartirán chocolate caliente, facturas y tortas fritas con los vecinos que se acerquen.

Además de la merienda, la actividad contará con un Ropero Solidario, una iniciativa destinada a brindar prendas de vestir a familias de la comunidad, promoviendo la solidaridad y el acompañamiento entre los vecinos.