¿No decidiste dónde viajar estas vacaciones? Esto ofrece la provincia de Neuquén

Desde Turismo se hizo una lista que incluye ferias, actividades gastronómicas, astroturismo

Las vacaciones de invierno invitan a recorrer cada una de las regiones de la provincia del Neuquén con una amplia agenda de actividades para todas las edades. Entre el 9 y el 19 de julio, residentes y turistas podrán disfrutar de fiestas populares, ferias regionales, experiencias gastronómicas, propuestas termales, recorridos urbanos, actividades de naturaleza y eventos culturales que ponen en valor la identidad, los sabores y los paisajes neuquinos.

En San Martín de los Andes, desde el 9 de julio, la Globa de Invierno será escenario de una feria de emprendedores locales que elaboran productos regionales. El espacio, ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas, frente a la Plaza San Martín, abrirá todos los días de 11 a 22 y permitirá recorrer una variada propuesta de artesanías, productos regionales y elaboraciones de emprendedores de la localidad, promoviendo el trabajo y la producción local en un ámbito pensado para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Neuquén capital ofrecerá una completa programación gratuita entre el 9 y el 26 de julio. El Bus Turístico realizará recorridos guiados diarios con salidas desde avenida Olascoaga y las vías, mientras que también habrá caminatas guiadas por la Isla 132 y el Paseo del Limay, permitiendo descubrir algunos de los principales atractivos urbanos de la ciudad.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado con la Semana de la Repostería y la Pastelería, iniciativa que reunirá a casas de té y establecimientos adheridos para promover los sabores locales durante todo el receso escolar.

La ciudad incorporará además una agenda especial de Astroturismo Urbano con observaciones solares en el Parque Central, la actividad “Puesta de la Luna” en el Parque Las Bardas y una jornada de observación de cráteres lunares en la Plaza de las Banderas con motivo del Día del Amigo. A ello se sumarán visitas guiadas especiales en los museos municipales y el funcionamiento gratuito de la calesita del Parque Norte para las infancias.

Otra de las propuestas destacadas llegará desde San Patricio del Chañar, donde el 12 de julio, de 11 a 18, se realizará la primera edición de la Feria Regional de Turismo “Sabores y Amigos”. La jornada contará con productores regionales, patio gastronómico, food trucks, globa de vinos neuquinos, stands turísticos, artesanos, emprendimientos locales, recorridos guiados por la ciudad, exposición de autos antiguos y la participación de instituciones vinculadas al sector agropecuario, con entrada libre y gratuita.

Aluminé también preparó una completa agenda para las vacaciones de invierno con actividades culturales, recreativas, deportivas y de naturaleza para toda la familia. La programación incluye conciertos de la Orquesta Infantil y Juvenil, funciones de cine, una muestra fotográfica dedicada al cóndor andino, talleres para las infancias, propuestas en el Museo Municipal El Charrúa y el Ludomuseo, caminatas guiadas, observación de aves y experiencias de turismo rural.

En Villa La Angostura, del 17 al 25 de julio, el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata” será sede del Mercado de Montaña – Invierno 2026. Con entrada libre y gratuita, el espacio reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales y regionales que ofrecerán tejidos, cerámica, madera, chocolates, cosmética natural, gastronomía y numerosos productos de elaboración propia, junto con actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

Una de las celebraciones más esperadas tendrá lugar en Las Ovejas, donde el 18 y 19 de julio se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero. El encuentro reúne a panaderos y artesanos de distintas localidades del Norte Neuquino en un certamen que premia las mejores elaboraciones de pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortilla al rescoldo, panes saborizados y con chicharrón, además de las tradicionales competencias de mate dulce y amargo.

La fiesta también ofrece demostraciones de elaboración de pan casero y masa madre, permitiendo conocer las técnicas y secretos transmitidos de generación en generación. La programación se completa con espectáculos de música folklórica, danzas tradicionales y la posibilidad de compartir una experiencia que revaloriza las costumbres y el patrimonio cultural del norte de la provincia.

El producto Termas Nieve volverá a posicionar a Copahue como uno de los destinos más originales del invierno argentino. La propuesta, impulsada por el Ente Provincial de Termas (Eproten), dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto e incorpora este año más prestadores turísticos, nuevas experiencias y descuentos del 50 por ciento para residentes neuquinos, combinando aguas mineromedicinales, nieve, bienestar, gastronomía y naturaleza.

La oferta incluye prestaciones individuales como Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla Facial y Masaje Local. Además, incluye masajes integrales, circuitos termales completos, distintos combos de servicios y opciones familiares especialmente diseñadas para grupos, ampliando las alternativas para quienes buscan una experiencia de relax en un entorno completamente nevado.