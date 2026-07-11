Peteco Carabajal recibió a Sofía Quesada, la joven artista de Cutral Co

Sofi logró reencontrarse con el artista santiagueño, quien la recibió con calidez y dedicó más de una hora a compartir vivencias.

En una jornada marcada por el fervor patriótico y la identidad cultural, el cierre de la peña por el Día de la Independencia en esta ciudad no solo dejó la huella de un espectáculo masivo, sino también un emotivo momento de intimidad artística.

Tras su presentación en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, el consagrado músico Peteco Carabajal mantuvo una charla con la joven artista Sofía Quesada Yañez.

Según se informó desde el entorno de la cantante, Sofi logró reencontrarse con el artista santiagueño, quien la recibió con calidez y dedicó más de una hora a compartir vivencias.

Durante este tiempo, ambos recordaron encuentros pasados, y el maestro aprovechó la oportunidad para brindarle valiosos consejos para su carrera futura. El encuentro no se limitó a las palabras, ya que las voces de ambos se unieron para interpretar una zamba y un tango, sellando una noche mágica que también incluyó la firma de la guitarra y el poncho de la joven.

La humildad de Carabajal fue destacada tras el encuentro, un gesto que coincide con el espíritu de la celebración resaltado por las autoridades locales.

Por su parte, antes de concluir su visita a Cutral Co, Carabajal reflexionó sobre el significado de la fecha, agradeciendo el acompañamiento del público que participó activamente con el baile y el canto. El artista hizo énfasis en la importancia de los símbolos nacionales, instando a defender la independencia lograda hace dos siglos frente a las influencias externas.