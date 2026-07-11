Transmitirán el partido de Argentina frente al monumento a Messi

Invitan a vecinos y vecinas de la comarca a ver el partido en el monumento a Lionel Messi

Este sabado 11 de julio se convoca nuevamente a seguir la transmisión del partido de la Selección Argentina, esta vez contra Suiza. El evento tendrá lugar junto al Monumento a Lionel Messi, ubicado en la intersección de Ruta 22 y calle Manuel Savio.

La actividad comenzará a las 22:00 horas cuando se iniciará la transmisión en vivo del encuentro deportivo, como ya ocurrió en otras instancias de competencia del mundial 2026. Esta vez es por cuartos de final.

Desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con banderas y camisetas de la selección para acompañar al equipo nacional.