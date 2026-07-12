La Selección volvió a ilusionar al país y Cutral Co celebró en el Monumento a Messi

Una vez más se convirtió en el punto de encuentro elegido por los vecinos para celebrar el triunfo

La Selección Argentina dio otro paso firme en la Copa del Mundo al vencer por 3 a 1 a Suiza y clasificarse a las semifinales del certamen. Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Con este resultado, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en busca de un lugar en la gran final del Mundial.

En Cutral Co, la alegría volvió a trasladarse al Monumento a Lionel Messi, que una vez más se convirtió en el punto de encuentro elegido por los vecinos para celebrar el triunfo de la Selección.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y cánticos, familias y grupos de amigos se reunieron para compartir el festejo y renovar el apoyo al equipo nacional.