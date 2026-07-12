La Selección volvió a ilusionar al país y Cutral Co celebró en el Monumento a Messi

La Selección Argentina dio otro paso firme en la Copa del Mundo al vencer por 3 a 1 a Suiza y clasificarse a las semifinales del certamen. Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Con este resultado, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en busca de un lugar en la gran final del Mundial.
En Cutral Co, la alegría volvió a trasladarse al Monumento a Lionel Messi, que una vez más se convirtió en el punto de encuentro elegido por los vecinos para celebrar el triunfo de la Selección.
Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y cánticos, familias y grupos de amigos se reunieron para compartir el festejo y renovar el apoyo al equipo nacional.