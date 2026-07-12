El frío se mantiene en la comarca petrolera: la AIC anticipa una máxima de 11 °C para este domingo

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que este domingo 12 de julio se presentará con cielo parcialmente nublado en Plaza Huincul y Cutral Co, en una jornada de características invernales, con temperaturas frescas y viento de baja intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 3 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 11 °C por la tarde.

En cuanto al viento, durante el día soplará a 15 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 13 km/h. Hacia la noche, la velocidad aumentará levemente hasta los 18 km/h, manteniéndose las ráfagas en 13 km/h, por lo que no se esperan condiciones adversas.

No hay probabilidad de precipitaciones y las condiciones meteorológicas serán estables a lo largo de toda la jornada.

La fase de la Luna

Durante este domingo, la Luna se encontrará en su fase menguante, con una iluminación cercana al 5 %. A lo largo de gran parte del día transitará por el signo de Géminis, mientras que a partir de las 22:47 GMT ingresará al signo de Cáncer.