Plaza Huincul desplegó un operativo de asistencia para familias afectadas por las lluvias

Entregó leña, garrafas, nylon y otros elementos de primera necesidad

Plaza Huincul llevó adelante durante la jornada del sábado un operativo de asistencia destinado a familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron en distintos sectores de la ciudad.

Como parte del operativo, el municipio entregó leña, garrafas, nylon y otros elementos de primera necesidad, en función de los requerimientos detectados en cada caso. La asistencia buscó dar una respuesta inmediata a las familias que se vieron afectadas por las condiciones climáticas.

Se recordó que continúan habilitados los canales de contacto para solicitar asistencia o realizar reclamos. Los beneficiarios de los programas municipales de leña y garrafas pueden comunicarse con la Subsecretaría de Desarrollo Social al 2995 705 168. En tanto, las solicitudes de nylon pueden realizarse a través de Defensa Civil llamando al 103, mientras que los reclamos por calles anegadas u otros inconvenientes en la vía pública se reciben en la Subsecretaría de Servicios Públicos al 2993 287 396.