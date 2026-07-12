Cutral Co recibió la copa homenaje al maestro Daniel Oliva de taekwondo

Este fin de semana comenzó en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi de Cutral Co la Copa Homenaje al Gran Maestro Daniel Oliva, un torneo de taekwondo que reúne a escuelas de distintas provincias del país.
La competencia, organizada por la Subcomisión de Taekwondo del Club Deportivo Cultural Municipales de Cutral Co, se desarrolla en las modalidades Kyorugi y Poomsae, con participación de deportistas desde los 4 años hasta mayores de 60.
Durante la apertura, Jesús San Martín destacó el legado de Daniel Oliva y su aporte al crecimiento de la disciplina en la comunidad. En tanto, Santiago Oliva expresó su emoción por la convocatoria y recordó el trabajo realizado junto a su padre para expandir el taekwondo.
El encuentro cuenta con delegaciones de Catamarca, La Rioja, Chubut, Río Negro y Neuquén. La jornada del sábado estuvo destinada a categorías precompetitivas, mientras que el domingo competirán atletas desde cinturones amarillos hasta negros.