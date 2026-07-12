El CFP N.º 26 abre la inscripción para el curso de Operador de Informática

El Centro de Formación Profesional (CFP) N.º 26 de Cutral Co informó que se encuentra abierta la inscripción para el curso Operador/a de Informática para la Administración y Gestión, una propuesta de capacitación oficial destinada a personas mayores de 16 años que hayan finalizado el nivel primario.
La formación tendrá una duración aproximada de cuatro meses, con una carga horaria de 250 horas reloj, y dará inicio el próximo 27 de julio. Las clases se desarrollarán en la sede del establecimiento, ubicada en la intersección de Sarmiento y Matorras, en la ciudad de Cutral Co.
Durante la capacitación, los estudiantes aprenderán el manejo de computadoras y del paquete Office, elaboración de planillas de cálculo, redacción de documentos, facturación, archivo y administración de datos. Además, el programa incluye módulos complementarios sobre Formación para el Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral.
Según informaron desde el CFP N.º 26, quienes finalicen la formación estarán preparados para desempeñarse como auxiliares administrativos, operadores de oficina, asistentes contables y en tareas relacionadas con la gestión de emprendimientos.
Para inscribirse, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, fotocopia del acta de nacimiento y fotocopia del certificado del último nivel de estudios alcanzado.