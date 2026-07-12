Plaza Huincul participó del encuentro regional de Licencias de Conducir

Junto a representantes de distintos municipios de la provincia

Personal de la dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul formó parte del encuentro regional de Licencias de Conducir, realizado el pasado 6 de julio, junto a representantes de distintos municipios de la provincia del Neuquén.

La jornada tuvo como objetivo avanzar en la unificación de criterios para la emisión de licencias de conducir, una iniciativa que busca fortalecer la gestión regional del sistema y mejorar los estándares de seguridad vial.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias y se analizaron estrategias orientadas a optimizar los procedimientos administrativos, la capacitación de los aspirantes y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.