Las Ovejas celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero

El próximo 18 de julio

La localidad de Las Ovejas será sede el próximo 18 de julio de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero, una propuesta que busca revalorizar las tradiciones y la identidad cultural del norte neuquino.

El encuentro se desarrollará en el Polideportivo Municipal y tendrá como principales atractivos los concursos de pan casero y de mate, donde participantes de distintas localidades competirán con elaboraciones tradicionales en diversas categorías.

La programación también incluirá demostraciones de elaboración de pan y masa madre, espectáculos de música folclórica y danzas típicas, con la cueca neuquina como una de las expresiones destacadas.

Desde su creación en 2019, la fiesta se consolidó como uno de los eventos invernales más importantes de la región, convocando a vecinos y visitantes para compartir una jornada dedicada a las costumbres, los sabores y el patrimonio cultural del norte neuquino.