Plaza Huincul abre las inscripciones para un taller creativo durante las vacaciones de invierno

Estará dividido en dos grupos según las edades de los asistentes.

Plaza Huincul lanzó una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes para disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades artísticas, recreativas y formativas.

El Taller Creativo estará dividido en dos grupos según las edades de los asistentes. Para el nivel primario, destinado a chicos y chicas de 6 a 12 años, las actividades se realizarán los lunes, miércoles y viernes desde las 14 horas. En tanto, el nivel secundario, dirigido a adolescentes de 13 a 17 años, tendrá encuentros los martes y jueves a partir de las 14 horas.

Las actividades comenzarán el martes 14 de julio y se desarrollarán de 14:30 a 16:30 horas, con una programación que incluye propuestas vinculadas al arte, la filosofía para niños y adolescentes, el teatro, el cine, la expresión corporal, la robótica, la lectura compartida, el cuidado de la naturaleza y distintas experiencias recreativas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la subsecretaría de Formación y Empleo, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 22:30 horas, y los sábados de 8 a 19 horas.