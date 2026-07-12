Plaza Huincul abre las inscripciones para un taller creativo durante las vacaciones de invierno

Plaza Huincul lanzó una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes para disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades artísticas, recreativas y formativas.
El Taller Creativo estará dividido en dos grupos según las edades de los asistentes. Para el nivel primario, destinado a chicos y chicas de 6 a 12 años, las actividades se realizarán los lunes, miércoles y viernes desde las 14 horas. En tanto, el nivel secundario, dirigido a adolescentes de 13 a 17 años, tendrá encuentros los martes y jueves a partir de las 14 horas.
Las actividades comenzarán el martes 14 de julio y se desarrollarán de 14:30 a 16:30 horas, con una programación que incluye propuestas vinculadas al arte, la filosofía para niños y adolescentes, el teatro, el cine, la expresión corporal, la robótica, la lectura compartida, el cuidado de la naturaleza y distintas experiencias recreativas.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la subsecretaría de Formación y Empleo, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.
El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 22:30 horas, y los sábados de 8 a 19 horas.