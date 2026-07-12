Batea Mahuida celebró sus 26 años

El momento más esperado llegó al caer la tarde con la bajada de antorchas

El Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia-Moquehue, celebró su 26° aniversario con una jornada que reunió a turistas, familias, vecinos y autoridades en un festejo cargado de emoción y espíritu invernal.

La celebración incluyó gastronomía patagónica, música, sorteos de pases, equipos y clases, además del tradicional cumpleaños con torta y chocolate caliente para los visitantes.

El momento más esperado llegó al caer la tarde con la bajada de antorchas, un espectáculo que iluminó la ladera del cerro y regaló una postal única con el contraste entre la nieve y el fuego.

El complejo, administrado junto a la Comunidad Mapuche Puel, continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos de la cordillera neuquina, con paisajes únicos entre araucarias, lagos y montaña.