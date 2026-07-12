Torneo Oficial: Alianza le ganó a Vecinal y estiró la ventaja con sus perseguidores 

El equipo de Cutral Co se quedó con la victoria como local frente a Unión Vecinal y logró estirar aún más la ventaja frente a sus perseguidores.
Alianza venció por 2 a 1 a Unión Vecinal con goles de Erik Mendoza quien abrió el marcador a los 60 minutos de partido y sobre el final Joaquín Rikemberg puso el 2 a 1 final para Alianza en un partido que dominó durante gran parte del juego.
Con la derrota de San Patricio frente a Maronese por 2 a 1 y la derrota de Petrolero por 3 a 1 frente a Don Bosco, Alianza le sacó 8 y 9 puntos a sus perseguidores quedando la tabla de la siguiente manera. Alianza 40, San Patricio 32 y Petrolero 31.