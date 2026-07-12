Emmanuel “Rulo” Hernández llevó su talento al Festival Internacional Arcobaleno en Italia

El encuentro reunió a artistas y delegaciones de distintos países

El bailarín de Cutral Co representó a Neuquén en uno de los encuentros de danzas folklóricas más importantes de Europa, donde compartió la cultura argentina a través del malambo y la música.

El talento neuquino llegó una vez más a escenarios internacionales de la mano de Emmanuel “Rulo” Hernández. El bailarín oriundo de Cutral Co participó como invitado especial en el Festival Internacional Arcobaleno, realizado durante junio en la ciudad de Ascoli Piceno, Italia.

El encuentro reunió a artistas y delegaciones de distintos países, con el objetivo de promover el intercambio cultural y poner en valor las expresiones tradicionales de cada región. Durante seis jornadas, Hernández representó a la provincia de Neuquén mostrando el arte del malambo y la identidad folklórica argentina.

“Poder llevar la música y el malambo, que me acompañaron durante toda mi vida, a un festival tan importante es un orgullo enorme”, expresó el artista, quien destacó la responsabilidad de representar a su provincia fuera del país.

Hernández señaló que esta edición del festival tuvo un significado especial por el reconocimiento y el interés del público europeo hacia la cultura argentina. “Me llenó de satisfacción ver el amor y el respeto que tienen por nuestro país”, afirmó.

Tras su regreso, aseguró que la experiencia fortaleció su compromiso con la danza y con la difusión de las expresiones culturales neuquinas. “Volví con mucha confianza y con ganas de seguir creciendo artísticamente”, manifestó.