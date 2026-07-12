Bomberos de Plaza Huincul alertan por intensa niebla y piden extremar las precauciones

La visibilidad en la zona urbana es de aproximadamente 200 metros, mientras que sobre las rutas 17 y 22 se reduce a apenas 50 metros.

Los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul emitieron una advertencia a la comunidad debido a la densa niebla que afecta a la localidad y la región, reduciendo considerablemente la visibilidad y aumentando el riesgo de incidentes viales.

Según el informe difundido por la institución, la visibilidad en la zona urbana es de aproximadamente 200 metros, mientras que sobre las rutas 17 y 22 se reduce a apenas 50 metros. Además, se estima que estas condiciones meteorológicas se mantendrán durante toda la noche.

Ante este panorama, los bomberos recomendaron disminuir la velocidad, utilizar luces bajas y, en caso de contar con ellas, luces antiniebla. También aconsejaron mantener una mayor distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y conservar limpios los vidrios y espejos para mejorar la visibilidad.

Asimismo, señalaron que, si el conductor siente fatiga o las condiciones se vuelven demasiado adversas, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro hasta que mejore la situación.

Desde la institución recordaron que, ante cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse al 100 y reiteraron el pedido de conducir con responsabilidad para resguardar la seguridad propia y la de los demás.