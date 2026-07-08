Un hombre murió en Añelo durante los festejos por el triunfo de Argentina

El hecho ocurrió durante la noche del martes y generó conmoción en la localidad petrolera

Los festejos en Añelo por la victoria de la Selección argentina ante Egipto terminaron en tragedia. Durante la noche del martes, un hombre murió en la vía pública en un episodio que generó conmoción entre los vecinos de la localidad.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la zona de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, un sector de gran circulación dentro de Añelo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la víctima habría sido agredida y falleció como consecuencia del episodio. Personal médico no logró intervenir a tiempo para asistirla.

Intervino un amplio operativo de seguridad

Tras el aviso, se desplegó un operativo que involucró a efectivos de la Comisaría 10°, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios de Añelo.

Los equipos trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes, mientras se aguardan los avances de la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y si existen personas involucradas.

Conmoción en la localidad

El episodio ocurrió mientras vecinos de Añelo celebraban el resultado deportivo, y rápidamente comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales sobre la situación.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.