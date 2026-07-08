Cutral Co recibirá la Copa homenaje Gran Maestro Daniel Oliva de taekwondo

Este sábado 11 y domingo 12 de julio

La ciudad de Cutral Co será escenario este sábado 11 y domingo 12 de julio de la Copa Homenaje Gran Maestro Daniel Oliva, un encuentro deportivo de taekwondo que convocará a competidores de diferentes localidades.

La actividad se llevará adelante en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi, con inicio previsto a partir de las 9:00 horas, y reunirá a deportistas, escuelas y referentes de esta disciplina marcial durante dos jornadas de competencia. La entrada será libre y gratuita para quienes quieran acercarse al gimnasio municipal y ser parte del evento.