Patricia Quinzi presentó su libro y brindó una charla sobre prevención del suicidio en Plaza Huincul

La presentación formó parte de una jornada más amplia que comenzó con el lanzamiento oficial de la Línea Municipal de Atención Primaria y Prevención del Suicidio

En el marco de una jornada dedicada a la prevención y promoción de la salud mental, la tanatóloga y docente hospitalaria Patricia Quinzi presentó su libro Más allá de tu ausencia y ofreció una charla abierta destinada a reflexionar sobre la prevención del suicidio, el acompañamiento en los procesos de duelo y la construcción de redes de contención.

Durante el encuentro en Plaza Huincul, Quinzi compartió los principales ejes de su obra y promovió un intercambio con los asistentes, haciendo hincapié en la importancia de la escucha activa, la detección temprana de situaciones de riesgo y el acompañamiento de las personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad emocional. Además, destacó el rol de la comunidad y de las instituciones en la construcción de redes de apoyo que favorezcan la prevención.

La presentación formó parte de una jornada más amplia que comenzó con el lanzamiento oficial de la Línea Municipal de Atención Primaria y Prevención del Suicidio, una herramienta destinada a brindar una primera instancia de contención, orientación y derivación a quienes lo necesiten.

A través del número 2996-09-2226, vecinos y vecinas podrán acceder a un servicio de escucha y acompañamiento que busca fortalecer la prevención, facilitar la detección temprana y promover un acceso cercano, inmediato y comunitario a la asistencia en salud mental.