Quedó firme la absolución de los cinco imputados de la explosión de la refinería NAO

El juicio fue entre fines de abril y mayo de este año.

La sentencia dictada por el tribunal colegiado que llevó adelante el juicio oral y público por la explosión e incendio de la refinería New American Oil S.A NAO ubicada en Plaza Huincul, quedó firme. Esa sentencia absolvió a los cinco imputados.

Por este hecho murieron los operarios Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Se informó que ni la fiscalía ni las querellas particulares interpusieron recursos para revisar la decisión. Se recordó que la posibilidad de que una sentencia sea revisada por un tribunal superior constituye una garantía esencial del proceso. En este caso, las partes acusadoras no impugnaron la decisión durante los plazos procesales previstos. Por esta razón, la absolución quedó firme.

La resolución fue dictada luego de un extenso juicio oral desarrollado durante varias semanas, a fines de abril y mayo de este año. Se produjo una abundante prueba testimonial, documental y pericial de significativa complejidad técnica.

La sentencia, de más de ciento cincuenta páginas, expone de manera detallada las razones jurídicas y probatorias que llevaron al tribunal a absolver a los cinco imputados.

Por otra parte, el tribunal formuló una recomendación a la Secretaría de Energía de la Nación para que adopte las medidas que estime pertinentes a fin de fortalecer los mecanismos de control sobre este tipo de actividades. Esto es promover sistemas de fiscalización técnicamente suficientes, efectivos e independientes que permitan verificar, de manera sustancial y no meramente formal, las condiciones de seguridad en que se desarrollan procesos industriales como el analizado en la causa.

De este modo, concluyó el proceso judicial respecto a la responsabilidad penal que se debatió en esta causa.