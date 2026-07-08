Productores de barrios semirrurales de Cutral Co recibieron forrajes

La entrega se hizo hoy en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

Hoy se concretó la primera entrega de forrajes para 40 productores de cuatro barrios semirrurales de Cutral Co.

El acto que encabezó el intendente Ramón Rioseco permitió otorgar este aporte a quienes se encuentran en Filli Dei Sur, Colonia 2 de Abril, Nehuen Che y Monte Hermoso.

“Venimos haciendo hace unos cuatro años sistemáticamente. La temporada de invierno es muy dura que no hay producción ni alimentos. Es una manera de fortalecerlos”, describió el intendente Rioseco.

Este grupo de vecinos se dedica a la actividad productiva primaria con la cría de animales, se indicó. Para ser beneficiario se hace una encuesta con el personal que se desempeña en el área de Coordinación de Producción. Se corrobora que las personas estén dedicadas a la actividad productiva.

A la vez destacó que se mantiene el proyecto de obras de tendido de servicios como el gas domiciliario a esas barriadas. La segunda entrega de forrajes está prevista para noviembre.