Plaza Huincul licita la construcción de 40 viviendas

Los postulantes tienen tiempo hasta el 24 de julio para participar

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, mediante el decreto 1131/2026, oficializó el llamado a la licitación pública N°002/2026 para la ejecución de una obra habitacional. El proyecto consiste en la construcción de 40 viviendas ubicadas en las manzanas 186 y 187 de la localidad.

El presupuesto oficial para la obra se fijó en $3.998.897.270,80, tomando como referencia los valores de marzo de 2026. Las empresas interesadas en participar podrán adquirir el pliego de bases y condiciones por un valor de $3.998.897,00.

El cronograma establecido por el municipio indica que la recepción de las ofertas se realizará en la mesa de entradas de la municipalidad hasta el 24 de julio de 2026 a las 10:00 horas.

Una hora más tarde, a las 11:00, se llevará a cabo el acto de apertura de sobres en las instalaciones del Centro Cultural “Gregorio Álvarez”.

Los interesados pueden realizar consultas o retirar los pliegos en la dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00. Asimismo, la administración municipal habilitó los correos electrónicos comprasplazahuincul@gmail.com y asesoria@plazahuincul.gob.ar para la atención de dudas vía digital.