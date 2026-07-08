Cutral Co: caminaba con un arma y lo demoraron

Fue trasladado a la comisaría 14° y quedó a disposición de la justicia.

El aviso que fue enviado a la Policía alertó a los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico de Cutral Co permitió la demora de un hombre.

Los uniformados acudieron a la intersección de las calles Colón y Castelli de Cutral Co y al arribar al lugar pudieron identificar a un sospechoso.

La persona coincidía con las características aportadas y procedieron al secuestro del arma de fuego que tenía en su poder. Se dispuso también el traslado a la comisaría 14° y quedó a disposición de la justicia. El hecho ocurrió en la madrugada del martes.