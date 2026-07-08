¿Cómo será la perforación de los pozos de Cutral Co para el Proyecto GNL? Así lo explicó el ministro Medele

Las áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul generan incertidumbre porque nunca fueron perforadas en la formación Vaca Muerta

El Proyecto GNL o Argentina GNL que impulsa YPF tiene tres facetas. La primera, la extracciòn del gas desde la formación Vaca Muerta se hará en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, en las áreas Las Tacanas I y II, Meseta Buena Esperanza I y II y Aguada Villanueva Norte.

Las otras dos instancias son el transporte hasta el puerto y la licuefacción en el barco para su exportación. Pero la que le compete a la comarca petrolera es la primera.

Durante la exposición que brindó el ministro de Energía, Gustavo Medele, frente a diputados provinciales, brindó algunas explicaciones técnicas respecto de cómo será el proceso de perforación en la zona.

Según sus palabras “las zonas de fluidos (en estas áreas) están muy juntas y muy pegadas” y consideró que por ello “tiene sus incertidumbres”.

La prospección y estudios previos de estas áreas está realizado porque son yacimientos actualmente en producción. “Entendemos que existe una línea de fluidos prevista, sin embargo, es posible que demore tres o cuatros años en tratar de entender exactamente dónde hay que hacer los pozos para conseguir la mayor candidad de gas que se pueda poner en GNL”, dijo Medele.

En otras áreas como Añelo, que tiene perforaciones en Vaca Muerta de varios años y en Rincón de los Sauces y el hub norte “la separación de fluidos está bien marcada, está bien delimitada, sin embargo en el hub sur está un poco más apretado. Eso pone en la mesa un cierto nivel de incertidumbre que nosotros (por la provincia de Neuquén) tenemos que ir acompañando”, dijo al mencionar por qué se reducían las regalías para el metano en este proyecto.

Ello no quiere decir que se va a demorar la perforación tres o cuatro años sino que habrá una curva de aprendizaje para saber con exactitud donde un pozo es más eficiente.

Aunque hay más incertidumbre, Medele consideró que la ubicación geográfica del proyectos es interesante. “Tiene mucho sentido que cada uno de estos hubs (el centro en Añelo, el norte en Rincón y el sur en Cutral Co) se convierta en autosustentable, que las empresas trabajen ahí, que la gente trabaje ahí, que circule menos hacia su lugar de trabajo. Por lo tanto, de alguna manera, desarrollar esta zona nos permite a nosotros darle sustentabilidad, no solamente a la región sino a toda la operación porque sería difícil sobrecargar Añelo con más tráfico y más infraestructura”.