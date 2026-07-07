E.S.T.A.R. ofrece talleres gratuitos de acompañamiento y rehabilitación en Plaza Huincul

Todas las actividades son gratuitas y se realizan en distintos puntos de la ciudad

El Espacio Terapéutico de Acompañamiento y Rehabilitación (E.S.T.A.R.) continúa desarrollando sus propuestas de acompañamiento comunitario con talleres y espacios destinados a personas que buscan fortalecer sus procesos de recuperación y bienestar. Todas las actividades son gratuitas y se realizan en distintos puntos de Plaza Huincul.

Las jornadas se llevan a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 14 a 16 horas, en el Club Plaza. Además, los miércoles, de 20 a 21:30 horas, también se ofrece un espacio de encuentro en la sede del barrio Centenario, ampliando las opciones de participación para la comunidad.

Las personas interesadas en obtener más información o sumarse a las actividades pueden comunicarse a los teléfonos 299 597-8163 o 299 571-1564.

Asimismo, E.S.T.A.R. comparte novedades, actividades y propuestas de acompañamiento a través de su cuenta de Instagram @espacioestar.