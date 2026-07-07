El CFP N°4 de Plaza Huincul abre las inscripciones para dos nuevas capacitaciones

En Secretariado Administrativo Contable y Especialización en Liquidador de Sueldos

El Centro de Formación Profesional N°4 de Plaza Huincul informó la apertura de inscripciones para dos nuevas propuestas de capacitación gratuitas, con certificación oficial avalada por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

La primera propuesta es el Secretariado Administrativo Contable, una formación orientada a quienes deseen adquirir conocimientos en gestión administrativa, tareas contables y manejo de herramientas de oficina.

El curso tendrá una duración de 250 horas reloj, se dictará de lunes a viernes, de 8:30 a 12:00, y comenzará el 27 de julio. Como requisito de inscripción, los interesados deberán presentar DNI, Acta de Nacimiento y acreditar tercer año aprobado.

La segunda capacitación corresponde a la Especialización en Liquidador de Sueldos – Multiconvenio, destinada a quienes buscan especializarse en la normativa vigente para la liquidación de haberes de distintos convenios laborales.

Esta formación tendrá una duración de 115 horas reloj, con clases los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:00, y dará inicio el 5 de agosto. Para inscribirse se requiere presentar DNI, Acta de Nacimiento y haber completado al menos hasta tercer año del nivel secundario o contar con el secundario completo.

Ambos cursos se desarrollarán en el CFP N°4, ubicado en Azucena Maizani N°670, barrio Central de Plaza Huincul, en el edificio de los ex talleres de la EPET N°10.