Comenzó la capacitación del personal policial para el uso de los dispositivos TASER 10

La Policía del Neuquén inició la capacitación de los efectivos que estarán habilitados para utilizar los nuevos dispositivos electrónicos de inmovilización TASER 10, convirtiéndose la provincia en la primera de Argentina en incorporar esta tecnología.
La formación se desarrolla en grupos de 20 participantes y contempla instancias teóricas, prácticas y evaluaciones individuales, con el objetivo de certificar a cada agente antes de la puesta en servicio de los dispositivos.
Durante la capacitación, el personal recibe instrucción sobre el funcionamiento del equipamiento, los protocolos de actuación, el marco legal vigente y los criterios para el uso responsable de esta herramienta de baja letalidad, destinada a intervenir en situaciones de alto riesgo minimizando la posibilidad de lesiones graves.