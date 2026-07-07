Temporada de poda: recuerdan cómo gestionar los restos verdes

Para coordinar el servicio, se reciben llamadas de lunes a viernes

Cutral Co informó que, durante la temporada de poda, los vecinos que realicen trabajos en sus domicilios pueden solicitar el retiro de las ramas comunicándose con la dirección de Espacios Verdes al 2995 522176.

Para coordinar el servicio, se reciben llamadas de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, mientras que los mensajes de WhatsApp pueden enviarse durante todo el día.

Desde el municipio recordaron que la poda de los árboles ubicados en las veredas es responsabilidad de cada frentista y debe ser realizada por personas capacitadas, con el objetivo de preservar la salud del arbolado urbano y garantizar una intervención adecuada.

Asimismo, se aclaró que cuando se trata de árboles de gran magnitud que interfieren con las líneas eléctricas, las tareas de poda de seguridad son realizadas por Copelco, en cumplimiento de la normativa vigente.