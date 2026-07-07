Patricia Quinzi presenta sus libros y brindará una charla abierta sobre duelo, en Huincul

Es este martes 7 de julio

Este martes 7 de julio, a las 17:00, la comunidad de Plaza Huincul tendrá la oportunidad de participar de una propuesta abierta de reflexión y aprendizaje con la visita de la tanatóloga y docente hospitalaria Patricia Quinzi, quien presentará sus libros y ofrecerá una charla destinada a abordar el duelo, las pérdidas y la importancia de las redes de contención.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural Gregorio Álvarez y es organizada por la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Durante el encuentro, Quinzi compartirá su experiencia de años acompañando a niños, jóvenes y familias que atraviesan situaciones de sufrimiento, pérdidas y procesos de duelo. Además, presentará sus obras “Mi vida después de tu vida” y “Más allá de tu ausencia”, que invitan a reflexionar sobre la resiliencia, el amor y la reconstrucción después de una pérdida.