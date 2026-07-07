CELIA ROMERO

Q.E.P.D



19-10-1928 07-07-2026

Aquí, tú partida dejó Silencio y tristeza pero también huellas imborrables. Tu vida fue más que presencia. Fue enseñanza, ejemplo, fuerza y ternura. Descansa en paz.



El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada. participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral co, serán inhumados el día 07/07/2026 a las 17:30 hs en la necrópolis de CUTRAL CO. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios.